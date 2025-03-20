В Североморске торжественно открыли детский турнир по хоккею с шайбой «Кубок северных городов»

Он приурочен ко Дню моряка-подводника.

Торжественную церемонию открытия турнира и символическое вбрасывание шайбы провели заместитель командующего Северным флотом Олег Голубев, глава Североморска Владимир Евменьков и глава Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края Алексей Членов.

После этого началась игра команды «Северный флот 1» и «Ястребы».

Владимир Евменьков, глава ЗАТО г. Североморск: «У нас, несмотря на всю удалённость, добрые связи. Наши флотские команды участвуют в турнирах, проводимых на Таймыре. И сейчас с ответным визитом к нам приехали гости с Таймыра, детская команда. Мы рады их приветствовать сегодня в Североморске. Это очень круто - «Турнир северных городов»! К нам присоединились Мурманск и Оленегорск».

В перерывах между периодами на льду выступали юные фигуристки спортшколы Североморска. А после небольшого отдыха их вновь сменяли хоккеисты. Юные спортсмены показывали мастерство, командный дух и стремление к победе. Всего в детском турнире по хоккею с шайбой «Кубок Северных городов» принимают участие 6 команд.

Алексей Членов, глава Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края: «Ребята занимаются не только спортом, но и культурной программой. Им очень нравится побывать на кораблях, посмотреть всё. Мальчишки - будущие защитники Родины, а здесь они к этому приобщаются».

Действительно, помимо ледовых баталий, для них в честь Дня моряка-подводника провели увлекательные экскурсии в филиалах Военно-морского музея Северного флота. Дети посетили Краснознамённую подлодку «К-21», музей Военно-воздушных сил, а также один из кораблей флота.