В Североморске торжественно открыли спорткомплекс «Олимпийский» после капитального ремонта

Он является площадкой для тренировок воспитанников спортивной школы ЦСКА и семей военнослужащих. Также комплекс доступен для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья.

В церемонии открытия спорткомплекса приняли участие представители областного правительства и Министерства обороны России, руководство ЗАТО, заместитель командующего Северным флотом Олег Голубев и другие почётные гости.

После торжественной церемонии чемпион мира по боксу Денис Лебедев провёл мастер-класс по боксу для юных спортсменов.

Менее чем за год в спорткомплексе «Олимпийский» заменили все инженерные сети и кровлю, смонтировали утеплённый вентилируемый фасад, установили новые окна и двери, отремонтировали санузлы и душевые, в том числе для маломобильных групп населения.

На прилегающей территории появились парковка и тротуары.

Олег Голубев, заместитель командующего Северным флотом: «Спорткомплекс «Олимпийский» - площадка для тренировок воспитанников спортивной школы ЦСКА и семей военнослужащих. Кроме того, для участников специальной военной операции разрабатывают специальные тренировочные программы, формируют отдельный тренерский состав».