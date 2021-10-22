В Североморске торжественно открыли традиционные спортивные соревнования «Командирские старты»

В них принимают участие несколько десятков офицеров.

Офицеры продемонстрируют свою силу, быстроту, выносливость и точность в спортивном зале, бассейне и стрелковом тире. В числе участников «Командирских стартов» есть несколько женщин-военнослужащих. В прошлом году представительницы прекрасного пола участвовали в спортивных состязаниях впервые.

Победу одержала представительница армии ВВС и ПВО Северного флота лейтенант медицинской службы Валентина Вербенкина. В общей сложности она набрала 3574 балла, показав лучший результат в четырёхборье (стрельба из пистолета Макарова, плавание, беге и сгибании-разгибании рук в упоре лёжа).

На Северном флоте соревнования «Командирские старты» проходят седьмой год подряд и пользуются большой популярностью.