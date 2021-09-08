В Североморске управляющая компания «Североморскжилкомхоз» по своей инициативе отремонтировала спортивный корт

Он установлен во дворе по улице Чабаненко, 3. Специалисты очистили площадку от мусора и проросшей травы, заделали щели в бортах и покрасили его.

Старый спортивный корт во дворе по улице Чабаненко в Североморске популярен среди местной детворы и взрослых. Но спортивный объект со временем потребовал ремонта. Нужно обновить важную для микрорайона площадку, решила управляющая компания «Североморскжилкомхоз».

Галина Сидорова, генеральный директор компании «СЖКХ»: «На данном корте нашей управляющей компанией проведены ремонт и окраска ограждения корта. Мы установили отсутствующую сетку, приобрели футбольные ворота. Новые ворота разборные: на зиму они будут собираться, мы будем выставлять хоккейные ворота. Очень надеюсь, что данная спортивная площадка будет использоваться теперь по назначению».

В работах по обустройству спортивного корта, который предназначен для футбола летом, а зимой для игры в хоккей, своей управляющей компании помогли жители окрестных домов. Они провели два субботника и очистили территорию от мусора. Сейчас проходит завершающая фаза благоустройства. Приглашенный мурманский художник Илья Байдак наносит рисунок, который украсит борта коробки.

Илья Байдак, художник: «Это будет просто декоративная роспись по теме футбола и хоккея».

В ближайшие пару дней ремонт будет завершен. В день официального открытия управляющая компания планирует провести здесь дворовый футбольный матч с участием мурманской и североморской команд.