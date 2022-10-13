В Североморске уют в старом доме поддерживает ТСЖ «Уют»

Что мы знаем о ТСЖ «Уют» в Североморске? Собственники жилья на улице Северной, 24 объединились для максимального благоустройства своего двухэтажного дома послевоенной постройки. Каких успехов добилось ТСЖ? Стоит ли проводить живые собрания в эпоху мессенджеров?

История этого многоквартирного дома на улице Северной во флотской столице началась сразу после Великой Отечественной войны. Но здание со временем обветшало, кто-то повыбивал окна, вынес дверь, ведущую в подъезд, а полы внутри провалились от старости.

Жители дома сидели на чемоданах в ожидании переселения… Но так было до того, как здесь появилось ТСЖ.

Александр Бугай, местный житель, ЗАТО г. Североморск: «Мне всё нравится, мы всё обсуждаем, всё решается сообща, всё делается».

Прошлая управляющая компания свои обязательства не выполняла совсем, копив проблемы одну за одной. Когда снежный ком превратился в лавину нерешенных вопросов, жители приняли решение управлять домом самостоятельно.

Наталья Липчанская, председатель правления ТСЖ «Уют», ЗАТО г. Североморск: «Дом кирпичный, добротный, толщина стен в два с половиной кирпича, следовательно, безумием было бы предположить, что этот дом будет под снос подходить. Единственное, им надо было заняться».

С 2008 года товарищество, которое управляет одним домом, преобразило двухэтажку. В ней отремонтировали все коммуникации, да, и коммунальные платежи удалось снизить посредством установки счётчиков. И это ещё не всё.

Наталья Липчанская, председатель правления ТСЖ «Уют», ЗАТО г. Североморск: «На повестке у нас да перевод дома на электроплиты по тарифу электроплиты, потому что по факту у нас получается, что по техдокументации, дом газифицированный, но газификация сюда не подведена. Когда-то ранее люди пользовались газовыми баллонами, а сейчас все перешли на электроплиты, естественно требуется заменить тариф».

Процесс этот трудоёмкий. Впрочем, жители дома и в нём принимают активное участие через мессенджеры. Такой вид коммуникации позволяет держать актуальные жилищные вопросы на контроле и оперативно решать возникающие коммунальные проблемы.