В Североморске в штабе Северного флота прошла церемония передачи награды родным погибшего капитана Евгения Козловского

Он погиб в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев передал медаль Золотую Звезду с удостоверением Героя России вдове Евгения Козловского Наталье Мороз, а Грамоту о присвоении звания Героя Российской Федерации - его отцу Валерию Козловскому.

В специальной военной операции капитан Евгений Козловский участвовал с 10 апреля 2022 года, командовал ротой отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

Дмитрий Носов, замполит батальона мотострелковой бригады Северного флота: «Когда началась спецоперация, он поехал ни в числе первых. Он по этому поводу даже расстроился очень сильно: у меня есть опыт боевой… В итоге добился того, что он поехал следующей командой. Я думаю, что у него это врожденно, всё идёт из семьи изначально».

Евгений родился 30 мая 1988 года в совхозе Вербенский Николаевского района Волгоградской области. Он с детства хотел стать военным.

В июне личный состав роты под командованием капитана Козловского участвовал в боях в Харьковской области. 18 июня решительным натиском бойцы захватили господствующую высоту и успешно отразили атаки превосходящих сил противника. В критической ситуации капитан Козловский трижды был вынужден вызывать огонь на себя.

Сергей Бойко, заместитель командира мотострелковой бригады Северного флота Герой России: «Когда подошли к противнику для захвата высоты, используя тёмное время суток, противник этого не ожидал. Выбили противника с высоты, заняли оборону на данном участке. Противник попытался выбить группу капитана Козловского с данной высоты, применял порядка семи атак, где успех противнику не сопутствовал. При обнаружении противником командного пункта был нанесён артиллерийский удар реактивными системами, и капитан Козловский в неравном бою получил ранения несовместимые с жизнью: сначала был ранен, потом погиб».

Евгений исполнил свой воинский долг до конца, был верен присяге до последней секунды своей жизни. Он лично вёл в бой своих подчинённых, проявляя высочайший профессионализм и мужество.

В церемонии, прошедшей в штабе Северного флота, приняли участие родители, вдова и дочь капитана Козловского, флотское командование, а также сослуживцы героя, юнармейцы и кадеты.

В завершении церемонии была объявлена минута молчания в память о погибшем Герое России.