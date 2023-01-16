В Североморске в военно-морском клиническом госпитале Министерства обороны состоялся концерт артистов Дворца культуры «Строитель»

Перед военнослужащими, вернувшимися из зоны проведения специальной военной операции и находящимися в настоящее время на лечении, выступил народный самодеятельный коллектив ансамбль эстрадной песни «Тоника».

В основу концерта вошли песни из старых отечественных фильмов. Главная задача артистов – поддержать вернувшихся с «передовой». К слову, североморскому ансамблю совсем недавно было присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Он вошёл в число 46 лучших любительских коллективов со всей страны.

Евгений Самородин, директор Дворца культуры «Строитель», г. Североморск: «У нас свой фронт, как бы это сейчас не звучало… Девочки добавили эндорфина, а это способствует выздоровлению. Чем быстрее это произойдёт, тем лучше».