В Североморске в завершающей стадии находится дорожная кампания в рамках программы реновации ЗАТО

Ход работ на улице Советской флотской столицы проинспектировали заместитель губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области и глава ЗАТО.

В процессе ремонта на этом участке дороги была проделана большая работа: завершены замена ливневки и укладка бордюрного камня, заасфальтированы участки тротуара и оборудованы остановочные комплексы, установлены новые опоры освещения.

Сейчас на проезжей части снят старый асфальт, идёт укладка нового. Срок сдачи объекта – конец сентября.

Ключевой элемент масштабной реконструкции проезда – замена старой системы ливневой канализации на дренажную. Она располагается под дорогой на глубине ниже уровня промерзания грунта. Это предотвратит отвод талых вод и подтопление проезжей части и тротуаров. Для обеспечения успешной эксплуатации ливневки предусмотрено 15 смотровых колодцев.

Напомним, программа реновации ЗАТО предусматривает в этом году ремонт 45 объектов в муниципалитетах региона. 11 – уже отремонтировано, из них 3 – в Североморске: помимо улицы Советской в летнюю кампанию в муниципалитете работы велись на проездах от ул. Комсомольской - на ул. Генерала Фулика и ул. Северная Застава.