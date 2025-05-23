В Североморске военнослужащие почтили память экипажа самолёта А-20 «Бостон» морской авиации Северного флота

Он 21 июля 1944 года потерпел крушение в губе Средняя Кольского залива Баренцева моря.

Событие состоялось у памятника «Самолёт-бомбардировщик ИЛ-4», установленного в память о подвигах лётчиков-североморцев в Великой Отечественной войне. В митинге приняли участие военнослужащие штаба и управления Северного флота, смешанного авиационного корпуса, морской пехоты, военный оркестр, поисковики, юнармейцы, жители и гости города, а также дочь командира экипажа самолёта А-20.

Нина Васильевна вместе со своей внучкой Александрой почтили память авиаторов. Долгие годы жительница блокадного Ленинграда по крупицам собирала информацию о своём отце - герое Великой Отечественной войны, и поиски её привели на Север. Именно здесь погиб военный лётчик.

В будущем есть план найти точное место гибели экипажа самолёта и придать тела земле.