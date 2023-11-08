В Североморске впервые открыли «Норвежскую выставку»

Это проект для жителей Крайнего Севера с огромным выбором верхней одежды по выгодным ценам европейского качества.

«Норвежская выставка» открылась в Мурманской области несколько месяцев назад, проект успел завоевать сердца жителей многих городов. И вот по многочисленным просьбам северян «Норвежская выставка» распахнула свои двери в Североморске.

Многие покупатели уже по достоинству оценили качество верхней одежды и разнообразие коллекций. Здесь представлены парки, «Аляски», финские пуховики, двухсторонние дубленки и кожаные куртки – без наценок. Флагман экспозиции - одежда норвежского бренда «Бьорн Ларсен», созданная, как говорят эксперты, по космическим технологиям.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Вы просили, мы приехали! «Норвежская выставка» впервые в Североморске! Так как два месяца назад Россия объявила Норвегию недружественной страной, то двенадцать норвежских магазинов фирмы «Бьорн Ларсен» закрылись и полностью ушли из России. Товарный остаток остался. Вывести его невозможно, на складе хранить его достаточно дорого. Поэтому товар либо утилизировать, либо отдать за бесценок».

Модели бренда «Бьорн Ларсен» входят в топ-5 лучших «Алясок» в мире. Они стали уже национальным брендом, ведь в Северном Королевстве они самые популярные.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Наша компания «ОРСО групп» выкупила этот остаток и сейчас распродаёт его со скидками от 40 до 70%. Весь ассортимент представлен в два, а то и в три раза ниже цены, чем были представлены в магазинах. Это норвежские и канадские «Аляски», скандинавские, финские пуховики, облегчённые дублёнки. Размерный ряд у нас от 40-го до 76-го размера включительно».

У каждой куртки есть свой QR-код, по которому можно перейти на официальный сайт и увидеть подтверждение подлинности модели.

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Она красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Тёплые, красивые, удобные. Просто хорошо».

В Североморске «Норвежская выставка» будет работать с 8 по 12 ноября включительно в торговом центре «Очаг» по адресу: ЗАТО г. Североморск, улица Советская, 27; с 10 до 20 часов (ориентир - воздушные шары).

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