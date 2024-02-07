В Североморске впервые состоится чемпионат Военно-морского флота России по военно-спортивному многоборью

В спортивном комплексе «Старт» главной базы Северного флота – Североморска состоялось торжественное открыли чемпионат ВМФ по военно-спортивному многоборью.

В соревнованиях, которые будут проходить в течение нескольких дней, примут участие лучшие многоборцы Военно-морского флота, представляющие Северный, Балтийский, Тихоокеанский и, Черноморский флоты, Каспийскую Флотилию, Объединённый учебный центр ВМФ, а также военно-морские училища. Всего в чемпионате участвуют 70 спортсменов, в том числе 19 военнослужащих, имеющих звание «Мастер спорта России», 7 кандидатов в мастера спорта.

Впервые в соревнованиях примут участие военнослужащие женщины. В программе соревнований - стрельба из штатного или табельного оружия, плавание вольным стилем и лыжная гонка. Чемпионат Военно-морского флота России по военно-спортивному многоборью на Северном флоте проводится впервые. Лучшие многоборцы представят ВМФ на чемпионате Вооруженных Сил, который состоится в марте в городе Мирный.