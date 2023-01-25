В Североморске вручили государственные награды военнослужащим, получившим ранения во время СВО

В настоящее время бойцы проходят лечение в Военно-морском клиническом госпитале.

В церемонии награждения приняли участие командующий флотом и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

11 военнослужащих отдельных мотострелковых бригад и соединения морской пехоты Северного флота получили Ордена Мужества, медали «За отвагу» и Жукова.

Командующий и глав региона обсудили с участниками СВО насущные вопросы соблюдения их прав и законных интересов, обеспечения пособиями и другими мерами поддержки, а также вопросы социально-бытового обеспечения.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Подавляющее большинство думает о том, чтобы восстановить здоровье и вернуться на службу. Многие думают о женах и детях… Это нормально и естественно».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Парни - настоящие герои. Мы знаем историю некоторых из них, они по-настоящему героические. Мы думаем, что всё общество узнает о них в ближайшее время. Ну, и те вопросы, которые у ребят есть, - это какие-то нюансы про семьи, какая-то дополнительная помощь и поддержка, несколько бытовых вопросов. Мы все эти вопросы, которые прозвучали, мы зафиксировали и в ближайшее время мы сделаем всё, чтобы их решить. Но парням – выздоровления. И для нас, для всего общества, на самом деле, эти парни – пример мужественности, героизма и настоящей самоотдачи служению Родине».