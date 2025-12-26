В Североморске встретили большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков»

Экипаж завершил выполнение задач дальнего похода и вернулся в базу.

Начальник штаба Кольской флотилии Олег Гладкий от имени командующего Северным флотом Константина Кабанцова выразил морякам корабля благодарность за успешное выполнение задач и поздравил североморцев с возвращением домой.

Олег Гладкий, начальник штаба Кольской флотилии разнородных сил Северного флота: «От командующего Северным флотом, от командующего флотилией, от себя лично выражаю вам всем благодарность и большое спасибо. Желаю крепкого здоровья, бодрости и силы духа для того, чтобы по-прежнему достойно решать все задачи, которые должны решать военные моряки».

За более чем семимесячный дальний поход экипаж корабля принял участие в различных учениях, включая «Июльский шторм» и «Запад-2025», где они взаимодействовали с моряками Балтийского флота.

Олег Ирза, командир большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков»: «Во время дальнего похода экипаж корабля успешно выполнил все стоящие перед ним задачи. Корабль за 220 суток прошёл около 30 тысяч морских миль».

Моряки-североморцы совершенствовали боевую подготовку, военно-морскую выучку, выполнили десятки боевых упражнений по противовоздушной и противолодочной обороне.