В Североморске встретили фрегат «Адмирал флота Касатонов», вернувшийся из дальнего похода

В море экипаж корабля был более 420 суток. Это один из самых продолжительных походов в современной истории ВМФ России.

На причале фрегат «Адмирал флота Касатонов» из дальнего похода. встречали оркестр, сослуживцы, родные и близкие моряков.

За время похода, который начался 23 января прошлого года, фрегат прошёл более 66,5 тысячи морских миль, что по протяженности соответствует трём кругосветным плаваниям. С февраля 2022 по начало марта нынешнего года корабль находился в Средиземном море.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Такие длительные походы - редкость. Это серьёзная практика - 422 дня. Он находился там, где надо государству. В оперативно важных районах в столь ответственный период».

Александр Моисеев поблагодарил моряков за важный и значимый вклад в обеспечение обороноспособности нашего государства и добросовестный труд. По традиции, командиру фрегата «Касатонов» и капитану среднего морского танкера «Академик Пашин», который также пришёл в порт приписки, командующий флотом вручил жареных поросят, а отличившимся морякам – награды и грамоты.

Алексей Рябоштан, командир фрегата «Адмирал флота Касатонов»: «Экипаж фрегата выполнял задачи самостоятельно, без штаба. Тем не мнее, задачи мы все выполнили и это, несмотря на такой долгий срок, который мог сказаться и морально, и физически на членах экипажа».

Чтобы моряки чувствовали себя чуть более комфортно в таком продолжительном походе, экипажу разрешалось созваниваться с семьями. Отдыхали военные в меру допустимого и во время захода в иностранные порты.