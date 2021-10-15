В Североморске встретили участников десятого похода арктической группировки флота по морям Северного Ледовитого океана

Члены экипажа противолодочного корабля «Североморск», не задействованные в швартовке, выстроившись на палубе, поправляют форму. И не спроста, так как среди встречающих командующий Северным флотом. Ударить в грязь лицом нельзя.

Родственники «североморцев» уже с нетерпением ждут встречи. Внимательно слушают командующего и высматривают среди выстроившихся на территории военного городка знакомые, милые сердцу лица. Но им придётся потерпеть. Помимо «Североморска» в родную базу вернулись ещё 2 корабля и судно снабжения. Каждому командиру вручат жареного поросёнка.

Морской традицией можно назвать и сам арктический поход, он в этом году юбилейный – 10. Продолжалась экспедиция 66 дней, за это время моряки прошли по акваториям Норвежского, Баренцева, Карского морей и моря Лаптевых, преодолев в общей сложности 12 тысяч морских миль.

Корабли и суда арктической группировки действовали в сложной ледовой обстановке в районе островов архипелагов Земля Франца-Иосифа, Новая и Северная Земля.