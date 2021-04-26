В Североморске встретили вернувшийся из первого дальнего похода фрегат «Адмирал флота Касатонов»

Современный, технологичный, мощный и очень опасный – более двух месяцев корабль нёс боевое дежурство в Средиземном море. Экипаж посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции, а также провёл серию учений как в одиночном порядке, так и с другими кораблями и авиацией ВМФ России.

В завершении похода фрегат принял участие в межвидовых командно-штабных арктических учениях под руководством главкома ВМФ России.

Во время торжественной церемонии во флотской столице командующие поздравили экипаж корабля с успешным выполнением задач дальнего похода и возвращением домой. Командиру фрегата был вручён традиционный жареный поросёнок и каравай.