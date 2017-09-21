В Североморске выбирают главу ЗАТО

Специальная комиссия из всех претендентов отобрала двух кандидатов. Это председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимур Лапин и полковник полиции, начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков Владимир Евменьков. Теперь решение за Советом депутатов флотской столицы, которые выберут главу ЗАТО на ближайшем заседании Совета.

Напомним, система выборов главы в ЗАТО г.Североморск поменялась. Теперь флотскую столицу возглавит один градоначальник. Отказаться от двоевластия предлагал ещё Александр Абрамов, бывший глава флотской столицы. Сегодня, уже после его ухода из жизни, о ситуации, которая сложилась в последние годы во власти флотской столицы, рассказывает временно исполняющий обязанности главы, депутат Совета депутатов Евгений Алексеев, который отмечает, что глава администрации ЗАТО вступала в конфликт, не выполняла распоряжения и, по сути, свои обязанности, играя в политику. В итоге в некое противостояние были вовлечены все – и главы, и депутаты. Это, безусловно, тормозило работу всей системы власти.

- Чтобы принять любое решение, нужно действовать через Совет. А часть депутатов, как правило, подчиненные главы администрации, - поясняет Евгений Алексеев, врио главы ЗАТО г.Североморск. - Здесь не только глава ЗАТО входит в конфликт, но и Совет депутатов.

Теперь ситуация должна в корне поменяться. Один градоначальник – один ответственный за всё, как и должно быть - по-военному, говорит председатель комитета областной думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований контр-адмирал Михаил Ильиных.

- Я считаю, что Североморску опыт возврата к единоначалию очень полезен, - говорит Михаил Ильиных, контр-адмирал. - Это как в военной системе – один человек за всё отвечает. Он принимает решение, он же за всё и отвечает. Это, прежде всего, ответственность. Если такой руководитель будет в Североморске, если он полноценно организует взаимодействие с Северным флотом – с командованием, то, я думаю, что результат будет.

Такой система в Североморске была раньше, когда городом руководил Виталий Волошин. У руля в ЗАТО Виталий Иванович стоял 22 года. Себя он называет сторонником единоначалия и вспоминает, как люди после изменения системы управления путались, кто из глав главнее, кто за что отвечает. Законодательную инициативу о смене системы формирования власти во флотской столице Виталий Иванович Волошин полностью поддерживает. А одного из кандидатов – Владимира Евменькова – знает уже очень давно и буквально пророчил ему высокий пост.

- Я часто говорил: «Владимир Васильевич, ты станешь генералом», - вспоминает Виталий Волошин, экс-глава ЗАТО г.Североморск. – Он способный человек. Но жизнь так сложилась, что он может стать главой администрации, главой ЗАТО. А это не менее почётно, чем стать генералом. И у него есть все основания для этого.

Среди многих оснований – поддержка Северного флота. Как заверяет Виталий Волошин, она у кандидата на пост главы ЗАТО Евменькова есть. О том же говорит и депутат областной думы, а в прошлом депутат Североморска Юрий Шадрин: «Важно наладить контакты с флотом и решать вопросы дисциплины и порядка, как в глобальном масштабе, так и по мелочам. В глобальном масштабе – это порядок в сфере ЖКХ – искоренить коррупционную составляющую. Решать эти вопросы надо с правоохранительными структурами, а так как Евменьков из этих рядов, то он справится с этим качественно. Я считаю, что он должен стать главой ЗАТО.

Напомним, главу ЗАТО Североморск выберут 26 сентября депутаты флотской столицы из двух кандидатур. Это Владимир Евменьков и Тимур Лапин - председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области.