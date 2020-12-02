В Североморске выбрали нового главу

Руководить флотской столицей теперь будет Олег Прасов. Напомним, эту должность он занял после перехода предыдущего руководителя ЗАТО Владимира Евменькова в правительство области. Евменьков занял пост заместителя губернатора.

Прасов Олег Александрович родился 7 августа 1972 года в Калининградской области. После окончания школы поступил в высшее военно-морское училище. Лейтенантом был направлен для прохождения службы на Северный флот. Прасов служил на атомной подводной лодке и в управлении флота. После увольнения в запас работал в аппарате правительства Мурманской области. С 2017 года трудился управляющим делами в администрации Североморска.