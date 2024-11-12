В Североморске выбрали нового главу

Им стал бывший заместитель губернатора – министр внутренней политики Мурманской области Владимир Евменьков. Такой выбор сделали депутаты местного Совета единогласно.

Всего на конкурс было подано 6 заявок, но выбор народных избранников пал на проверенного управленца и бывшего главу столицы Северного флота Владимира Евменькова.

В пятницу, 15 ноября, он вступит в должность официально.

Напомним, что место мэра освободилось досрочно, когда Олег Прасов сложил полномочия из-за ряда серьёзных проблем, возникших в городе, с которыми он не смог справиться на посту. Самой масштабной из них стал провал с началом отопительного сезона в Североморске и Сафоново.