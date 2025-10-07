День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.10.25 19:30
В Североморске выявляли мигрантов, не вставших на воинский учёт
Военные следователи в ЗАТО проверили свыше десяти человек. Среди них мужчин, не вставших на воинский учёт, не выявили.
Антон Чесноков, следователь военного следственного отдела по Североморскому гарнизону: «Подобные мероприятия проводятся на территории Мурманской области на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии
Галина
07.10.25 15:27
А. Ливанова не было.
Комментарий к новости:5 октября Фестиваль современного кино «ТАЛАНТ» подводит итоги
Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
