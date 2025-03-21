В Североморске завершился турнир среди детских хоккейных команд, посвящённый Дню моряка-подводника

Победу забрали гости из Таймыра. Победители и призёры турнира награждены кубками и медалями, все команды получили сладкие подарки.

На Ледовой арене Северного флота за Кубок северных городов боролись хоккейные команды «Северный флот 1» и «Северный флот 2» из Североморска, «Ледокол» и «КСШОР Арктика» из Мурманска, «Горняк» из Оленегорска и команда «Ястребы» из Красноярского края.

Победу забрали гости из Таймыра. Победители и призёры турнира награждены кубками и медалями, все команды получили сладкие подарки.

Помимо спортивного мероприятия юные хоккеисты побывали в филиалах Военно-морского музея Северного флота на Краснознамённой подводной лодке «К-21», музее Военно-воздушных сил Северного флота, а также посетили один из кораблей.