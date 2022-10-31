День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.10.22 19:30
В североморском госпитале командующий Северным флотом наградил государственными наградами военнослужащих, получивших ранение во время специальной военной операции
Александр Моисеев пожелал бойцам скорейшего выздоровления и поблагодарил за службу.
Ордена Мужества и медали «За отвагу» был удостоен оператор отделения противотанковых управляемых ракет отдельной мотострелковой бригады, ещё несколько человек получили медали «За отвагу», медаль Суворова и медаль Жукова.
За решение задач на передовой пять военнослужащих Северного флота удостоены звания «Герой Российской Федерации» и ещё более полутора тысяч награждены государственными наградами.
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Последние комментарии
Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
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