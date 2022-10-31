В североморском госпитале командующий Северным флотом наградил государственными наградами военнослужащих, получивших ранение во время специальной военной операции

Александр Моисеев пожелал бойцам скорейшего выздоровления и поблагодарил за службу.

Ордена Мужества и медали «За отвагу» был удостоен оператор отделения противотанковых управляемых ракет отдельной мотострелковой бригады, ещё несколько человек получили медали «За отвагу», медаль Суворова и медаль Жукова.

За решение задач на передовой пять военнослужащих Северного флота удостоены звания «Герой Российской Федерации» и ещё более полутора тысяч награждены государственными наградами.