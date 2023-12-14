В североморском госпитале Минобороны России выступил Владислав Гудз

Для Владислава, который занимает должность заместителя главы администрации Красносельского района города Санкт-Петербурга, музыка – это хобби для души.

Как он говорит сам, «я люблю петь под гитару для хороших людей». В Североморске музыкант устроил концерт для военнослужащих, находящихся на лечении, в том числе для участников специальной военной операции.

В клубе госпиталя Владислав исполнил популярные песни под гитару известных советских и российских исполнителей. В его репертуаре великое множество песен Владимира Высоцкого. В том числе, что особенно ценно, малоизвестных, редко звучащих. Певец, хотя и не подражает тембру и интонациям Высоцкого, но соответствует ему в главном: в самоотдаче. Поёт на пределе темперамента, «на разрыв аорты», быстро покоряет и уже не отпускает зал.

Владислав Гудз, исполнитель, музыкант-любитель: «Я сегодня, надеюсь, передал ребятам какие-то очень хорошие вещи… Чтобы они не забывали, для чего они это делают, чтобы они помнили о том, что их любят, ждут. Всегда есть уверенность в том, что мы победим. Ребята сделали очень правильный выбор, а это, безусловно, требует уважения».