В североморском лицее открыли «Парту Героя» в честь участника СВО

На церемонии открытия был и сам Герой России, и его сослуживцы.

Александр Панасюк, заместитель командира 200 мотострелковой бригады береговых войск Северного флота, несколько суток удерживал стратегически-важную точку до прихода основных сил, за что министр обороны России Сергей Шойгу лично наградил его медалью «Золотая Звезда» и присвоил бойцу звание Героя России.

В честь заполярного бойца в североморском лицее №1 установили «Парту Героя». Она будет напоминать школьникам об ценностях, за которые сражаются наши военнослужащие.

Александр Панасюк, Герой России, участник спецоперации: «Я поддерживаю такую акцию, это правильно, что открывают «Парты Героев» участникам СВО, потому что ребята, которые учатся в школе, лицее, должны брать с них пример. Откуда им брать пример? Только с нас, так как мы брали пример со своих предков, они юные северяне берут с нас!».