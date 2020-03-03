В североморском магазине обнаружили контрафактную продукцию

Около 200 пар обуви и более 100 единиц спортивной одежды - всё это контрафакт, который полицейские и представители таможенной службы изъяли в одном из магазинов Североморска.

В поле зрения проверяющих органов попал павильон, в котором торговали одеждой и обувью известных производителей. Продукция имела явные признаки подделки.

В настоящее время полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении в отношении предпринимателя уголовного дела.