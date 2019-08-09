В северомоском баре злоумышленник угрожал убить посетителя и не оплатил заказ

Оперативниками уголовного розыска при содействии сотрудников Росгвардии задержан подозреваемый, угрожавший убийством жителю Североморска.

В отдел полиции поступило сообщение от работника одного из баров флотской столицы. Заявитель рассказал, что посетитель, используя предмет похожий на пистолет, угрожал ему убийством. После этого злоумышленник с места происшествия скрылся, не оплатив счёт. Позже подозреваемый был задержан. Им оказался ранее несудимый 32-летний житель Североморска. Оперативники изъяли у него сигнальный пистолет.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), - комментирует Валерия Филиппова, начальник ОИиОС УМВД России по Мурманской области. - Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде».