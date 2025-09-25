День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.09.25 19:30
В широкий прокат вышел фильм «Филателия», полностью снятый в Мурманске режиссёром и сценаристом Натальей Назаровой
Фильм взял множество призов на международных кинофестивалях, и в нашем городе его ждут с большим нетерпением.
По сюжету, главная героиня – Яна живёт в морском северном городе. Она работает на почте, собирает марки и ждёт отца с моря, хотя и не надеется, что он вернётся.
Яна — очень сильный человек, ДЦП почти не заметен, а лёгкая хромота и некоторая странность, как она считает, лишь придают ей дополнительный шарм. Однажды на почту заходит моряк Петр, и жизнь девушки меняется.
Кроме главных актёров все остальные люди в кадре - местные жители. К слову, сцены с почтой были отсняты в Мишуково, где художниками собственноручно было отстроено отделение, идентичное тому, что находится в посёлке.
