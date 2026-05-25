В школах искусств большого ЗАТО прозвенели последние звонки

За семь лет подружился с Бахом и полюбил Винницкого. Для Владимира, окончившего 7-летнее обучение в музыкальной школе Снежногорска, начинается новый этап. Музыка не станет его профессиональной стезёй, но останется большой и значительной частью личности. И за это спасибо не только педагогам, но и величайшим музыкантам.

Владимир Дороднев, выпускник класса гитары, г. Снежногорск: «Как-то в детстве бабушка включила мне песни Виктора Цоя. Мне очень понравилось, как он играет, захотелось прийти, научиться играть. Музыка помогает развивать мышечную память, умственные способности и фантазию».

А вот юная художница Катерина уверена, что мольберт и палитра - теперь её верные спутники жизни.

Екатерина Филимонова, выпускница художественного направления, г. Снежногорск: «Я очень люблю рисовать. Думаю, что стану художником. Больше всего я люблю рисовать пейзажи, они у меня отлично получаются».

В школах искусств большого ЗАТО прозвенели последние звонки. Больше 80 творческих александровцев получили аттестаты.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Те знания, которые они получили в школе искусств, им пригодятся. Понимаю, что не все пойдут заниматься по этим направлениям, но даже Президент России говорит, что каждый молодой человек должен быть всесторонне развит».

В 2022 году в школах искусств ЗАТО Александровск прошли серьёзные капитальные ремонты благодаря участию в нацпроектах и реализации народной программы «На Севере - жить!»: преобразился концертный зал Полярного, где появилась система кондиционирования и вентилирования, акустическое оборудование и новые инструменты, а также обновилось учреждение в Снежногорске, оно стало более ярким и просторным.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Школа оборудована, в этом большая поддержка муниципалитета, Министерства культуры и результат участия в федеральных проектах, откуда поддержка федерального бюджета тоже идёт. Это здорово».

Ольга Улиткина, директор Детской школы искусств ЗАТО Александровск: «Мы очень хотим, чтобы школы становились всё краше и пополнялись новыми инструментами. Будем стараться осуществить и ремонт школы в Гаджиево, и вывеску для школы в Снежногорске, чтобы весь город знал, что есть такая замечательная школа. Конечно, чем больше детей у нас становится, чем больше хочется новых для них инструментов, а в России сейчас много качественных инструментов делается».

В школе планируют активно развивать духовое направление, в частности, закупить флейты.

Приёмная кампания на 2026-2027 учебный год в учреждениях ЗАТО Александровск уже стартовала: будущим первоклассникам предлагают обучение по классам народных и струнных инструментов, игре на фортепьяно, а также по художественному и хореографическому направлениям и вокалу.

 

