В школах Мурманска началась пора выпускных экзаменов

В этом году они пройдут в необычном режиме - с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Теперь в каждом кабинете располагаются 10 выпускников, вместо 15, а девятиклассники сдают лишь 2 экзамена – русский и математику, которые входят в перечень обязательных. Предметы по выбору написаны в виде контрольных, которые никак не влияют на выдачу аттестатов.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Я уверена, что и период дистанционного обучения, и период обучения в 9-ом классе, когда нам, к счастью, удалось учиться в очном режиме, были очень продуктивными для детей и они успешно сдадут экзамены».