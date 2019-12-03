В школе № 44 Мурманска после ремонта открыли спортивный зал

Теперь в помещении, несмотря на большие панорамные окна, всегда будет тепло и комфортно заниматься физкультурой. По такому принципу планируют обновлять залы и в других образовательных учреждениях областного центра. Оценили выполненную строителями работу и депутаты горсовета.

Не спортивный зал, а мечта! Яркие стены, выкрашенные в цвета триколора, новое напольное покрытие, стеклопакеты вместо старых деревянных оконных рам и светодиодное освещение.

Мурманская школа № 44 построена больше 50-ти лет назад и серьёзного ремонта здесь за это время никто не делал. «Необходимость ремонта спортивных залов давно назрела, - отмечает Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Сегодня мы увидели, что спортивный зал преобразился. Дети с удовольствием занимаются здесь, работают здесь и спортивные секции».

Строителям осталось закрыть новенькие батареи, установленные вдоль стен защитными экранами, а на окна повесить сетку, иначе даже небольшая игра в футбол может лишить помещение системы отопления.

После этого можно смело запускать школьников, истосковавшихся по урокам физкультуры.

«Сегодня мы осмотрели спортивный зал, посетили кабинет химии, где тоже сделали ремонт, - рассказывает Ирина Мазилкина, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Здесь установили вытяжной шкаф в соответствии с СанПиНами. Любой руководитель образовательного учреждения старается, чтобы всё соответствовало образовательным стандартам».

Работают горские власти и над тем, чтобы привести внешний облик образовательных учреждений в порядок. Но ремонт фасадов школ и детских садов дело затратное, и мало выполнимое в течение одного года.