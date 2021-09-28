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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.09.21 19:30

В школе №1 имени Погодина города Полярного увековечили память героев Великой Отечественной войны

Это вторая часть Всероссийской акции «Сад памяти», во время которой каждому ранее высаженному дереву присвоили имя воевавшего полярница.

Ещё весной учащиеся первой школы города воинской славы стали участниками Всероссийской акции «Сад памяти». После высадки кустов сирени стало очевидным, что продолжение у проекта будет: каждому дереву нужно непременно присвоить имя - имя героя, одного из четырёх сотен, ушедших на войну из Полярного.

Имена воинов, нашли и предоставили сотрудники историко-краеведческого музея. Было бы просто несправедливо бойцам вновь погибать, на этот раз где-то в пыльных архивах. Полезным эта акция стала и для детей – школа, таким образом, воспитывает в них патриотизм.

Более двух десятков именных табличек на этот раз были изготовлены работниками 10-го судоремонтного предприятия города. Это лишь небольшая часть воинов Полярного, и учащиеся школы планируют продолжить высадку деревьев в следующем году, чтобы увековечить память остальных.

Что касается ребят погодинской школы, то они надеются, что где-нибудь их дедов тоже непременно вспомнят и почтут.

Над растениями «Сада памяти» взяли шефство представители школьного лесничества.

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