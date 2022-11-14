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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.11.22 19:30

В школе №26 прошёл городской смотр строя и песни школьных отрядов «Юнармии»

В 26-й школе Мурманска состоялся отбор отрядов, которые примут участие в параде Победы на проспекте Ленина девятого мая 2023 года. Этой традиции уде 5 лет. Смотр проходит в несколько этапов, во время которых ребята стараются показать слаженность командной работы.

Жюри строго оценивало участников смотра. Один из главных критериев - чёткая координация, физическая подготовка и, конечно, желание. С желанием, говорит начальник штаба мурманского юнармейского движения, все горы по плечу. Всему можно научиться.

Василий Буров, начальник штаба местного отделения юнармейского движения, главный судья смотра: «Смотрим всё. Это только начало всего процесса, который происходит. Многие не понимают, многие видят, что идут красиво, в форме все. Но это труд. Это очень большой труд. Это только начало. Потом пойдёт у нас этап слаживания. Мы начнём на территории школы собирать общий парадный расчёт. Потом будут тренировки полтора месяца на территории части – в рембате на улице. Девятого мая - это только результат. Мы тщательно смотрим на то, чтобы дети могли пройти этот тяжёлый путь.

Для многих ребят возможность участие в параде очень значима. Во-первых, потому что тем самым можно отдать дань уважения родной стране, во-вторых, стать примером для ровесников.

Диана Корчилова, участница смотра: «Для меня это важно. Я вижу ситуацию в мире про то, что дети забывают нашу историю, про то, что они не ценят нашу культуру. Своими действиями я хочу показать и своим одноклассникам, и младшим учащимся нашего лицея, что это важно. Нужно это помнить, нужно это знать».

По словам школьников, занятия в отрядах разнообразные и действительно полезные.

Марьяна Рыбакина, участница смотра: «Они помогают в будущем, так как я собираюсь поступать в военное училище. Они помогают, как я уже говорила, помнить наших близких, кто они за нас сражался. Они помогают в развитии, они сплачивают коллектив».

Впереди у отрядов будут и другие этапы отбора. Фамилии тех, кто пройдёт в строю во время праздника, станут известны ближе к весне.

 

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