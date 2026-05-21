В школе №36, одном из старейших учебных заведений Мурманска, идёт капитальный ремонт внутренних помещений

Со времён открытия в 1961 году – это первая масштабная реконструкция всех кабинетов и помещений здания. Как проходит ремонт, а также что нового появится в школе, узнали депутаты Совета депутатов города Мурманска, родители учеников.

Совсем скоро завершится учебный год. Однако, каникулы – время не только для отдыха, многие образовательные учреждения в этот период будут обновлять для комфорта детей. Школа №36 - одна из старейших в Мурманске - открыла свои двери для юных северян в 1961 году. А сейчас в ней ведут полномасштабный ремонт. Продолжаются работы по устройству инженерных сетей: водоснабжения и водоотведения, отопления, электроснабжения, вентиляции.

Елена Ширшова, заместитель главы города Мурманска: Демонтажные работы сейчас уже практически закончены».

Такая реконструкция в школе идёт впервые. По плану каждый класс будет отремонтирован под определенный учебный предмет, библиотека получит оформление с изображениями писателей и поэтов на стенах. Также в школе появится маленький музей.

Оксана Якушева, директор школы №36 города Мурманска: «На четвёртом этаже есть большое пространство, где мы будем делать музейный уголок, мы хотим посвятить его истории нашей школы».

Кроме того, в музее появится отдельная экспозиция по истории города-героя.

Светлана Некрасова, депутат Совета депутатов города Мурманска (партия «Единая Россия»): «Пока только восторг и предвкушение … И ожидаем красоту уже перед первым сентября».

А ещё у школы будет новая спортивная площадка и стадион. В 2026 году учебное заведение победило в отборе в рамках регионального проекта «На Севере – твой проект». Сейчас учащиеся школы №36, а это около 600 человек, завершают учебный год в других образовательных организациях города. Но уже 1 сентября линейка состоится в обновленной школе и ребята продолжат учёбу в современном пространстве.

Роман Пономарёв, депутат Мурманской областной Думы: «У нас ещё есть школы в городе и области, которые ждут таких же прекрасных изменений».

Также в этом году в рамках нацпроектов «Семья» и «Молодёжь и дети» в Мурманске капитально отремонтируют Академический лицей, один из корпусов детского сада №73 и детский сад №130.