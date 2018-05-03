В школе №42 М урманска почтили память Евгения Виктровича Шовского

Фестиваль «Школьная весна» памяти заслуженного учителя России Евгения Викторовича Шовского состоялся в школе № 42 Мурманска. Одаренные дети и лучшие творческие коллективы города представили зрителям свои музыкальные и танцевальные номера. На мероприятии побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Заслуженный учитель России, депутат Совета депутатов города Мурманска Евгений Шовский более 30 лет руководил Мурманской школой № 42. Сейчас она официально носит его имя. Меньше года назад Евгения Викторовича не стало, но память о нём живёт в сердцах родных, коллег и учеников, в том числе благодаря фестивалю одарённой молодёжи «Школьная весна», который Шовский придумал и организовывал каждый год.

- Евгений Викторович Шовский свою педагогическую деятельность успешно сочетал с развитием культуры, музыкальной профессии, - вспоминает Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Многие выпускники школы № 42 стали профессиональными музыкантами, актерами.

В этот раз на сцене выступали творческие коллективы из мурманского Нахимовского училища, общеобразовательных школ города и колледжа искусств. А в зрительном зале собрались те, кто знал и уважал Евгения Викторовича. Он сам играл на музыкальных инструментах, исполнял песни и был уверен, что помимо основных знаний ученики должны развивать себя в различных видах творчества.

- Его здесь очень любят, ценят, помнят и, как я думаю, будут помнить очень многие и многие годы, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - И ещё не одно поколение мурманчан будет приходить в эту школу, как в свой родной дом, будет знать о том, что когда-то здесь был директором и воспитывал молодое поколение Шовский Евгений Викторович. Мне посчастливилось работать вместе Евгением Викторовичем. Я благодарен судьбе, что для меня лично была предоставлена такая возможность - набраться знаний, мудрости от этого замечательного человека.

С 1991 года благодаря Евгению Шовскому в школе № 42 работает самый большой в городе центр художественно-эстетического и творческого развития, в котором ребята получают музыкальное образование, постигают азы театрального, хореографического и изобразительного искусства.