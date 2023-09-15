В «Школе безопасности» прошли финальные соревнования

До последнего этапа соревнований «Школы безопасности» дошли три команды. Им предстояло осилить поисково-спасательные работы в условиях ликвидации ЧС техногенного характера.

Участникам необходимо было проникнуть в частично разрушенное здание с применением гидравлического аварийно-спасательного оборудования и эвакуировать оттуда пострадавшего.

Уже завтра участников региональных полевых лагерей «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник» и соревнований «Школа безопасности - 2023» ждёт подведение итогов испытаний и торжественное награждение. А пока нужно постараться и порой серьезно побороться, например, с боязнью высоты.

Напомним, с 14 по 16 сентября на территории посёлка Пушной проходят соревнования в рамках движения «Школа безопасности», признанные видом спорта.