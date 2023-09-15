День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.09.23 19:30
В «Школе безопасности» прошли финальные соревнования
До последнего этапа соревнований «Школы безопасности» дошли три команды. Им предстояло осилить поисково-спасательные работы в условиях ликвидации ЧС техногенного характера.
Участникам необходимо было проникнуть в частично разрушенное здание с применением гидравлического аварийно-спасательного оборудования и эвакуировать оттуда пострадавшего.
Уже завтра участников региональных полевых лагерей «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник» и соревнований «Школа безопасности - 2023» ждёт подведение итогов испытаний и торжественное награждение. А пока нужно постараться и порой серьезно побороться, например, с боязнью высоты.
Напомним, с 14 по 16 сентября на территории посёлка Пушной проходят соревнования в рамках движения «Школа безопасности», признанные видом спорта.
Комментарии
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Последние комментарии
Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
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