В школе для одаренных детей «А-Элита» стартовала осенняя сессия

В Мурманской школе для одаренных детей «А-Элита» началась осенняя сессия. Сегодня в МАГУ встретились только вступившие в движение десятиклассники и их будущие наставники. Ребят познакомили с планом мероприятий и поделились целями, которые они будут достигать во время обучения.

Школа для эрудированных детей «А-Элита» уже 25 лет занимается поддержкой одаренных школьников, подготавливает ребят к предметным олимпиадам, используя новейшие образовательные и творческие технологии. Также специалисты учреждения помогают будущим абитуриентам в вопросах выбора профессии.

В «А-Элите» ребята занимаются по очно-заочной форме. В последнее время преподаватели делают упор на дистанционный формат обучения. За время сессии, которых у ребят в году три, с вундеркиндами занимаются опытные педагоги, проводят лекции и конференции. Учительский состав состоит из работников МАГУ, МГТУ, «Лапландии» и других ведущих образовательных учреждений региона.

Всего в этом году в школу было зачислено более двухсот обучающихся 10-11 классов из муниципальных образований Мурманской области. В их число входят победители, призеры и участники муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников. Одной из счастливчиков стала ученица мурманского международного лицея Алиса Горжий. Девушка - призер прошлогодней региональной олимпиады по английскому языку.

На конференции в актовом зале МАГУ собрались талантливейшие десятиклассники, которые только начинают свой путь в «А-Элите». Школьники не только познакомились со своими будущими наставниками, но и узнали о предстоящих испытаниях.