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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.04.23 19:30

В школе искусств города подводников появился новый и необычный витраж благодаря инициативе северян и грантовой поддержке

В прошлом году фасад школы искусств города подводников преобразился: яркие краски придали учреждению особый стиль. Педагоги и учащиеся продолжили перемены и внутри здания. Благодаря инициативе и грантовой поддержке в школе обновили витраж.

Почти 5 лет назад Лиза Протасова выпустилась из школы искусств Гаджиево. И всё это время она не переставала верить в то, что разработанный вместе с педагогом дизайн-проект, наконец-то, будет реализован.

Елизавета Протасова, автор проекта, выпускница детской школы искусств, г. Гаджиево: «Переплетаясь, образуют дерево, плодами которого будут выпускники ДШИ - юные таланты».

Речь о витраже, занимающем большую часть лестничного прохода. Его видно как на первом, так и на втором этажах школы. Если раньше это были произвольной формы геометрические линии и фигуры, то сегодня это законченный композиционный элемент, имеющий свой смысл. В витраже объедены два направления учреждения – художественное и музыкальное.

Елизавета Протасова, автор проекта, выпускница детской школы искусств, г. Гаджиево: «Так как это был мой первый опыт, то мы столкнулись со множеством трудностей на пути реализации проекта. Но благодаря помощи талантливых преподавателей мы со всем справились».

Фаина Молодцова, исполнитель проекта, преподаватель детской школы искусств, г. Гаджиево: «Использованы витражные краски по стеклу, но этот процесс очень кропотливый».

Не только с техническими трудностями пришлось столкнуться в процессе работы над витражом. На первых этапах стал вопрос и финансовой поддержки. На помощь пришла амбассадор грантовых площадок и педагог школы искусств. Проект одобрил экспертный центр «Проектный офис развития Арктики».

Анна Гришко, реализатор проекта, преподаватель детской школы искусств, г. Гаджиево: «Мы активно поддерживаем любую творческую инициативу, потому что на деле видим, какие у нас ребята инициативные, творческие и талантливые».

Витраж стал дополнением к уже отремонтированному яркому фасаду учреждения.

Ольга Касовская, директор детской школы искусств, г. Гаджиево: «Все сразу обращают внимание. Сейчас пространства современные, а нам говорят: «У вас по-домашнему». И вот это выражение я всегда помню».

Декор инсталляции дополнен светильниками с различными режимами работы. Особенно приятно осознавать, что задействованы в проекте были не только педагоги гаджиевской школы искусств, но также дети и их родители.

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