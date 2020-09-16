В школьном питании в учебных заведениях Мурманска требуется настройка

Бесплатные горячие школьные обеды стали получать младшекалассники 61-й прогимназии. Сейчас меню столовой сезонные овощи и фрукты, поэтому питание не только вкусное и питательное, но и полезное.

Работникам столовой 61-й прогимназии города Мурманска в обеденное время особенно нелегко: нужно успеть накрыть столы до того, как придут проголодавшиеся школьники. В осеннее меню до 1 октября включены свежие фрукты и овощи, позже, по словам специалистов, такие продукты будут подаваться лишь в обработанном виде. Ясно только одно - голодным никто из учеников не останется - бесплатный горячий обед здесь получает каждый младшеклассник.

Василий Андрианов, председатель комитета по образованию администрации города Мурманска: «В остальных школах Мурманска ситуация с питанием такая же. С 10 сентября было проведено анкетирование, мы провели опрос родителей».

Напомним, что с начала учебного года в Мурманской области бесплатное одноразовое горячее питание предоставляется более 35 тысячам школьников. В большинстве муниципалитетов особых проблем не было, обращения по организации процесса в основном касались областного центра, где не везде учли мнение родителей и ученики получали бесплатные завтраки.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Город Мурманск говорит, что недостаточно средств, но, учитывая, что другие муниципалитеты справляются с этим вопросом и укладываются в объёмы средств, то город Мурманск тоже производит переоценку стоимости. После всех проверок мы поймём, где нужна настройка - либо город сделает дополнительные настройки по стоимости обедов и завтраков».

В 61-й прогимназии среди родителей также провели опрос, большинство из них проголосовали за бесплатные обеды. Получать завтраки согласились только 12 человек.