В школы тепло приходит, а в квартиры ещё рано

С сегодняшнего дня батареи должны потеплеть не только в мурманских школах, но и в образовательных учреждениях Ковдорского и Оленегорского округов.

Накануне 28 августа главы ещё нескольких муниципалитетов распорядились начать отопительный сезон в детских садах, школах и учреждения дополнительного образования, культуры, молодёжной политики и спорта - среди них Видяево и Ловозеро.

А вот жителям многоквартирных домов ждать начала отопительного сезона 1 сентября не приходится. Обычно решение о включении отопления муниципалитеты принимают позже, когда среднесуточная температура воздуха не превышает отметку 8 градусов по Цельсию в течении трёх дней подряд.