В шкуре детей - родители сдают ЕГЭ

Родители выпускников ЗАТО Александровск присоединились к Всероссийской акции и сдали ЕГЭ. 30 минут для ответа на 11 вопросов по истории.

Сегодня ЕГЭ сдают не школьники, а их родители. Такие акции, а большое ЗАТО не исключение, организуют каждый год, чтобы мамы и папы могли понять, что же испытывает их ребёнок, во время экзамена.

Елизавета Зламан, член государственной экзаменационной комиссии, г. Снежногорск: «Честно говоря, я не знаю, насколько они сложные или простые, потому что точно также, как и для выпускников этого года, выполнялись все требования: конверт был запечатан, он вскрывался в аудитории, они сейчас получили задания и в течение 30 минут выполняют эти здания».

Экзамен не настоящий – пробный, результаты никакой роли не играют. Таких «прелестей» как волнение и чувства ответственности взрослые не испытают. Но даже такое ЕГЭ - испытание на прочность.

Анастасия Тертышникова, родитель: «Бумажной волокиты вначале, к сожалению, много, надо писать, заполнять графы. Но дети, я думаю, готовы к этому всему».

Мария Верещагина, родитель: «Первый раз это действительно тяжело. Детей сейчас к экзаменам готовят, им всё объясняют, у них всё, как по накатанной пойдёт».

Елена Долотова, родитель: «Всё доступно. Если это реально школьная программа, они должны всё это знать. Всё легко и просто».

В это же время в аудиториях по соседству выпускники 11-х классов пишут пробный ЕГЭ по русскому языку. Для них требования полноценные – как и положено, на написание 3,5 часа, а работы после завершения экзамена отправятся на проверку в Мурманск.