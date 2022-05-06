В Шонгуе реконструировали мемориальный комплекс авиаторам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Торжественная церемония открытия состоялась в преддверие Дня Победы.

Устремленный в небо самолёт МИГ-15 установлен на постаменте на вершине сопки. Построили мемориал в 1972 году. А в 2021 по поручению губернатора Андрея Чибиса были выделены средства на его реконструкцию.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Большая честь находиться в этом знаковом, священном месте нашей области - у мемориального комплекса, где захоронены боевые лётчики и воины. Очень важно и здорово, что сегодня мы имеем возможность почтить их память, отдать должное их подвигу на новом современном мемориальном комплексе».

Помимо монумента была благоустроена и прилегающая к памятнику территория. Также установлен автоматический аудиогид, которым может воспользоваться любой гость комплекса.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Хочу отметить, что это очень важное событие не только для Мурманской области, а и для страны. Очень важно сохранить историческую память. И если посмотреть на контуры самолёта, то это такой символ авиации, символ стремления в небо, символ защиты Родины».

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Очень важно иметь такие символы. Символы памяти наших предков, дедов и прадедов, которые обеспечили мир ценою огромных потерь, жизней. Но это важно для всех нас - ныне живущих».

На территории мемориального комплекса захоронены останки нескольких десятков советских военных лётчиков. Память о них увековечена и будет жить долгие годы в сердцах северян.