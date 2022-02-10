В штаб-квартире Русского географического общества в Москве показали отснятые материалы фильма «Новая Земля»

Кадры из будущей документальной ленты презентовал известный путешественник и режиссёр Леонид Круглов. Об этом сообщает пресс-служба общества.

Завершить работу над фильмом планируется в начале 2023 года. «Новая Земля» расскажет об истории освоения Арктического региона, архипелагах и их обитателях, а также экспедициях проекта, которые проходили с 2019 года. Участие в экспедициях принимали не только учение исследователи, но и представители Северного флота.