В Штабе общественной поддержки Мурманской области прошла лекция о развитии Арктического региона

Историю развития Арктики могли послушать все желающие, пришедшие в Штаб общественной поддержки Мурманской области. Николай Доронин, председатель правления Проектного офиса развития Арктики, член Общественной палаты Мурманской области, прочитал лекцию «Арктика как стратегический форпост России: развитие региона и ключевые проекты».

Спикер рассказал о том, как Россия собирается реализовывать Арктическую стратегию и что в неё входит.

Историю развития Арктики могли послушать все желающие, пришедшие в Штаб общественной поддержки Мурманской области. Николай Доронин, председатель правления Проектного офиса развития Арктики, член Общественной палаты Мурманской области, прочитал лекцию «Арктика как стратегический форпост России: развитие региона и ключевые проекты».

Николай Доронин, председатель правления Проектного офиса развития Арктики, член Общественной палаты Мурманской области: «Я рассказываю о том, что Арктика – это уникальный макрорегион, который в нашей стране один такой. Он объединяет девять субъектов, скоро ещё один присоединится. Я рассказываю о том, почему Арктика является флагманом развития всей нашей страны – в Арктике добываются природные богатства, которые обеспечивают мощь нашего государства и будет обеспечивать на долгие годы вперёд. И это всё серьёзно связано: каким образом экономическое развитие соседствует с социальным развитием, с экологическими вопросами, с улучшениями качества жизни человека на Крайнем Севере».

Участие в мероприятии приняли представители регионального отделения «ОПОРА России», Молодёжного парламента, преподаватели и студенты учебных учреждений города.

Артём Пунанцев, преподаватель Мурманского арктического университета: «Не секрет, что перед Арктикой стоят разные стратегические задачи, в том числе и перед сферой образования в Арктике. Это, конечно, в первую очередь, профессиональный интерес – просветиться, узнать новые факты, получить новые знакомства на данной площадке».

По словам Николая Доронина, ему хотелось достичь диалога с аудиторией, ответить на острые интересующие северян вопросы.

Николай Доронин, председатель правления Проектного офиса развития Арктики, член Общественной палаты Мурманской области: «Девиз Мурманской области «На Севере - жить», мне кажется, это абсолютно правильный девиз, потому что русский человек давно живёт на севере и может жить и дальше. Просто меняются условия, поэтому необходимо создавать для этого комфортные условия проживания. И со стороны государства, и со стороны региональных органов власти это движение происходит. Но нужна помощь и от жителей, которые могут через всевозможные инициативы, в том числе волонтёрские, помочь в движении развития Арктики в целом».

Организаторы этой встречи, в свою очередь, выразили надежду на то, что слушатели ещё раз оценят масштабы своей родины и смогут понять, как они могут ей помочь.