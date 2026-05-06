В Штабе общественной поддержки Мурманской области провели круглый стол «Единый подвиг»

В обсуждениях приняли участие национально-культурные и казачьи объединения нашего региона.

Заседание круглого стола приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники делились семейными архивными материалами и воспоминаниями, которые демонстрировали, что Победа ковалась всем советским народом.

Даниил Ивченко, студент МАУ: «О сохранении исторической памяти говорил один из участников встречи. Он рассказал о двух своих прадедах, которые погибли при освобождении Польши. Они были призваны в 1941 году, сражались на Ленинградском фронте, дошли до Польши и там погибли».

На круглом столе также обсуждали роль казачества в истории России, в том числе и современной. Сейчас 47 тысяч казаков добровольно участвуют в специальной военной операции. 13 казаков посмертно награждены званием Героя Российской Федерации.

Олег Конышев, атаман Мурманского окружного казачьего общества: «Во-первых, о казаках говорят сейчас мало. Во-вторых, есть стереотипы, что в казаки идут люди разные. И опять же, судьба у казаков тоже разная, потому что мы воюем. Наше сословие существует уже 500 лет. И в разные исторические периоды казаки были с разных сторон. И в Великой Отечественной войне, как вы помните, были червонные казаки - красные казаки, а были и те, кто воевал на той стороне».

Организаторами тематического круглого стола выступили Центр народов Севера, Общественная палата Мурманской области и региональное отделение Ассамблеи народов России. Они уверены, что подобные встречи способствуют патриотическому воспитанию молодого поколения, формируют уважение к истории Отечества и укрепляют общероссийскую гражданскую идентичность.