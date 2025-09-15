В штабе общественной поддержки подвели итоги чистоты голосования

В единый день голосования в регионе состоялись выборы в 8 муниципальных округах. На участки пришли около 42 тысяч человек – это почти четверть зарегистрированных в регионе избирателей. Особенно отметились голосовавшие в Мурмашах.

Андрей Петров, член штаба общественного наблюдения Мурманской области: «Один избиратель попытался прийти на избирательный участок с лошадкой. Естественно, его сотрудники не допустили на территорию школы».

Для поддержания порядка на пунктах голосования работали 208 наблюдателей. Благодаря активному участию общественных контролёров на участках были соблюдены все правила легитимности: тайна голосования и отсутствие агитации в помещениях.

Николай Бут, заместитель руководителя штаба общественного наблюдения Мурманской области: «В независимости от уровня выборов наблюдатели и штаб общественного наблюдения всегда на страже легитимности наших выборов».

Традиционно после выборов в штабе общественной поддержки подвели итоги кампании.

Юлия Величко, заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области: «Общественная палата Мурманской области и мониторинговая группа отмечают тот факт, что нарушений зафиксировано не было. Все выборы прошли легитимно, честно и достойно, как это проходит в Мурманской области».

Для поиска информации, касающейся проведения выборов, северяне могли обращаться на портал Независимого общественного мониторинга, где в режиме реального времени можно было увидеть, как проходят выборы по всей стране.