В Штабе общественной поддержки провели круглый стол в рамках проекта «Школа муниципального депутата»

На приёме-практикуме присутствовали депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко и министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Основная тема встречи – работа с обращениями участников специальной военной операции и их семей. Присутствующие обсудили наиболее частые вопросы, связанные с социальной поддержкой военнослужащих, порядком взаимодействия с профильными ведомствами и организацией системной работы на муниципальном уровне.

Формат практикума позволяет разобрать существующие темы и выработать эффективные алгоритмы помощи.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Мы сформировали электронные паспорта на каждую семью, которая обращалась к нам. За всё это время рассмотрено более 27 тысяч вопросов, причём показатели решенных вопросов больше 99 процентов. И это не показатель, который специалисты отмечают, так как изначально губернатором была поставлена задача, что вопрос считается решённым и закрытым, когда сами члены семьи сказали, что вопрос решён, только тогда появляется зелёная галочка. В буквально смысле она появляется в электронном паспорте, что вопрос решён».

За каждой семьей, от которой поступает обращение, закрепляется куратор, который сопровождает её на каждом этапе решения вопроса.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Любое обращение – это движение вперед, поэтому люди, которые живут со всеми возникающими проблемами, имеют возможность донести их до всех уровней власти для того, чтобы были внесены те или иные изменения».

В регионе выстроена взаимосвязь во всех сферах, начиная от общественных организаций и заканчивая правительством Мурманской области. Поэтому вопросы поддержки всегда остаются первичными и решаются быстро на как можно более высоком уровне.