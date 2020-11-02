В штабе Северного флота прошли контрольную проверку по физподготовке

Военнослужащие штаба Северного флота прошли контрольную проверку по физической подготовке. Большинство из них справились со всеми нормативами на «хорошо» и «отлично».

Физические упражнения на силу, выносливость и быстроту и ловкость сдавали около 100 военнослужащих в соответствии со своими возрастными группами. По итогам проверки отличников оказалось аж в 10 раз больше, чем хорошистов. Высокий уровень физической подготовленности офицеров штаба Северного флота отметил полковник Владимир Неваев, который вручил отдельным военнослужащим знак отличия «За заслуги». Почётные кубки получили те, кто набрал наибольшее количество баллов за выполнение упражнений. Всего их восемь. Абсолютным рекордсменом стал офицер регионального центра управления обороной штаба Северного флота майор Алексей Агафонов, набравший 300 баллов и 300 возможных.