День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.11.21 19:30
В штабе Северного флота состоялось заседание военного совета, на котором были подведены итоги боевой подготовки
Отличившимся военнослужащим вручили государственные награды.
Награды офицерам Северным флотом вручил Герой России адмирал Александр Моисеев. Военнослужащие получили их за успехи в боевой подготовке, за военные заслуги, за безупречную службу.
Лучшие соединения, корабли и части Северного флота так же наградили переходящими почётными кубками губернатора Мурманской области.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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