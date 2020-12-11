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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.12.20 19:30

В силах каждого изменить себя к лучшему, стоит только захотеть

Спорт – это жизнь. Какой бы эта фраза не казалась банальной, всё действительно так. Если тело человека находится в тонусе и организм здоров, то мы чувствуем себя счастливыми. И пусть кажется, что зимой в полярную ночь, ещё и с новомодными вирусами оставаться бодрыми невозможно, журналисты «Арктик-ТВ» решили опровергнуть это мнение и пообщались с профессиональными спортсменами, которые поделились секретами здоровья.

Известный мурманский пауэрлифтер Андрей Родичев недавно получил звание мастера спорта. Заслуженную награду ему вручили лично глава Минспорта России Олег Матыцин и губернатор Андрей Чибис.

Андрей с 13-ти лет занимается спортом. За эти годы он добился больших успехов в карьере, а сейчас тренирует будущих чемпионов. По мнению Андрея, в силах каждого изменить себя к лучшему, стоит только захотеть. Особенно важно обращать внимание на здоровье в полярную ночь, когда витаминов мало, а сил нужно много. При этом необходимы не только физические нагрузки.

Андрей Родичев, президент Федерации по пауэрлифтингу Мурманской области, мастер спорта России: «Это не только спорт, это ещё и восстановительные процедуры. Я использую обливание холодной водой. Купание, сауна, а лучше русская баня с веничками. Конечно, это спорт, активность в это время. Наоборот, не надо сидеть дома и спать, как медведь в берлоге».

Также важен рацион питания, поделился Андрей. Организм нуждается в полезной пище. Так как мы живём на севере, нам нужны и дополнительные стимуляторы – витамины и минералы. Домашние тренировки конечно удобны, но не эффективны.

Андрей Родичев, президент Федерации по пауэрлифтингу Мурманской области, мастер спорта России: «Во-первых, домашние тренировки мне чем не нравятся - вас никогда не заставить дома. Вы сразу видите кухню, телевизор. Вы, когда приходите в спортивный зал, то сразу понимаете, что пришли работать».

А правильный подход к тренировкам важен ещё и для хорошего результата. Все мы ставим себе определенные цели, приходя в спортзал. Например, девушки часто решают привести себя в форму перед важными событиями. Сейчас вот, Новый год на носу.

Ирина Гузенкова, подопечная Андрея Родичева, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу:  «Я думаю, если задаться целью, то, как минимум, можно улучшить своё самочувствие. Занятия в зале, какая-то активность заряжают энергией и позитивом. Приходишь в зал даже без настроения, начинаешь заниматься и всё пошло».

Ирина 10 лет была легкоатлеткой, но потом, глядя на своего бойфренда, девушка перешла в силовой спорт. Теперь она кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу в самой лёгкой весовой категории 47 килограммов. В планах девушки, получить звание мастер спорта. И её молодой человек Андрей тоже стремится к этому.

Для хорошего самочувствия зимой необходимо следить за питанием, режимом дня, больше прогулок и физической активности, также нельзя забывать о витаминах и минералах, которых организму очень не хватает. Нужно найти время на посещение спортзала, чтобы держать себя в форме. И тогда никакие долгие ночи и вирусы нам будут не страшны.

 

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