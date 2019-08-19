В «Сказке» состоялся весёлый праздник «Мы со спортом дружим!»

В активном движении провели свои выходные жители Ленинского округа Мурманска. Эпицентром спортивного праздника «Мы со спортом дружим!» стал детский городок «Сказка», где специалисты местного дома культуры провели не только активные эстафеты, но и продумали интересную развлекательную программу.

Детский городок «Сказка» работает для жителей всего города уже почти год. За это время он стал не просто зоной отдыха, но и замечательным местом для проведения спортивных эстафет и состязаний. В солнечную погоду сюда приходит особенно много юных северян, которые вовсе не прочь побеситься и побегать, тем более что скоро новый учебный год.

«Для всех детей, для любого возраста здесь найдётся какое-то интересное занятие, - говорит Ирина Ускова, депутат городского Совета депутатов. - Праздник замечательный! Дети и их родители с улыбками, а чего ещё ждать в преддверии первого сентября в последние погожие деньки? Я желаю всем хорошо завершить лето и войти в новый учебный год!».

В эстафетах юные участники спортивного праздника смогли проявить свою силу, ловкость, показали, как быстро умеют бегать. Для ребят это, конечно, лишний повод побегать на свежем воздухе и завести новых друзей. А руководители парка отмечают, что благодаря таким праздникам дети становятся дисциплинированнее, учатся беречь окружающую среду, реже безобразничают.

«Сейчас люди приходят в наш прекрасный городок, отдыхают, принимают участие в играх, - рассказывает Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». – Не ломают, не залазят на высокие фигуры, как это было раньше».

Скоро для юных спортсменов, любителей более спокойного отдыха и размеренных прогулок в городке «Сказка» откроется детское кафе, где для детей будут подавать сбалансированные полезные блюда, ну, и, разумеется, сладкие угощения.