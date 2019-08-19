24 августа Мурманская область в четвертый раз присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино»3,5 тысячи сеянцев сосны будут высажены на территории Мончегорского лесничества
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.08.19 19:30

В «Сказке» состоялся весёлый праздник «Мы со спортом дружим!»

В активном движении провели свои выходные жители Ленинского округа Мурманска. Эпицентром спортивного праздника «Мы со спортом дружим!» стал детский городок «Сказка», где специалисты местного дома культуры провели не только активные эстафеты, но и продумали интересную развлекательную программу.

Детский городок «Сказка» работает для жителей всего города уже почти год. За это время он стал не просто зоной отдыха, но и замечательным местом для проведения спортивных эстафет и состязаний. В солнечную погоду сюда приходит особенно много юных северян, которые вовсе не прочь побеситься и побегать, тем более что скоро новый учебный год.

«Для всех детей, для любого возраста здесь найдётся какое-то интересное занятие, - говорит Ирина Ускова, депутат городского Совета депутатов. - Праздник замечательный! Дети и их родители с улыбками, а чего ещё ждать в преддверии первого сентября в последние погожие деньки? Я желаю всем хорошо завершить лето и войти в новый учебный год!».

В эстафетах юные участники спортивного праздника смогли проявить свою силу, ловкость, показали, как быстро умеют бегать. Для ребят это, конечно, лишний повод побегать на свежем воздухе и завести новых друзей. А руководители парка отмечают, что благодаря таким праздникам дети становятся дисциплинированнее, учатся беречь окружающую среду, реже безобразничают.

«Сейчас люди приходят в наш прекрасный городок, отдыхают, принимают участие в играх, - рассказывает Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». – Не ломают,  не залазят на высокие фигуры, как это было раньше».

Скоро  для юных спортсменов, любителей более спокойного отдыха и размеренных прогулок в городке «Сказка» откроется детское кафе, где для детей будут подавать сбалансированные полезные блюда, ну, и, разумеется, сладкие угощения.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня», или Кандидатов много, а лидер один!
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.08.19 23:17
И теперь им всем спасибо за пособничество врагу?
Комментарий к новости:Российский флаг в Мурманске подняли раньше, чем в Москве
Александр
13.08.19 14:01
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто должен отвечать за уличное освещение подъезда мкд и кто должен устанавливать уличное освещение подъезда если такого не имеется? Спасибо. *** Александр, если м
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Валерий Павлович
10.08.19 18:45
Ужасающая ошибка произошла с девушками. Не знаю кто первой прыгнул в бушующее море, но та кто прыгнула второй на помощь - это героизм. Потеря не сравнимая ни с чем. Вам родителям соболезнования . Подд
Комментарий к новости:Мурманчанка Элина Гисмеева стала вице-чемпионом мира по кикбоксингу
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире22:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«Жить». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на свежую белокочанную капусту растут даже в августе-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 61 копейку, евро подскочил почти на 73 копейки-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области в первом полугодии выработка электроэнергии снизилась на 8,7%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 августа-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыКоммунальные страдания: тарифы на воду и тепло собираются рассчитывать по эталону
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 302 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика